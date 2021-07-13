Ілон Маск полетить у космос, але не на своєму кораблі
Про це розповів сам Бренсон в інтерв’ю британській газеті The Sunday Times, зазначає "Громадське".
Він підтвердив, що Маск уже забронював квиток. А також додав, що сам планує коли-небудь полетіти у космос на кораблі SpaceX.
Наразі нічого невідомо про те, коли Маск зможе скористатися послугами Virgin Galactic. Він сам цю інформацію поки також не коментував.
Зазначимо, місце на кораблі компанії, який здатен на кілька хвилин виводити туристів у космос, коштує 250 тисяч доларів. Бронювання - ще 10 тисяч доларів. Virgin Galactic повідомляла, що уже зібрала 80 млн доларів від продажів.
Що передувало?
11 липня компанія Virgin Galactic, яка належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, трохи більше як за годину успішно здійснила свій перший туристичний космічний політ. На борту був і сам Бренсон.
У стані невагомості екіпаж перебував усього 5-6 хвилин. Після виходу на задану висоту літак-носій самостійно повернувся на Землю та приземлився в космопорт.
Бренсон після польоту вкотре наголосив, що його місія - зробити космічні подорожі доступними для всіх і кожного.
Нагадаємо, що Маск привітав Бренсона з прекрасним польотом, а Безос чекає на "вступ до клубу"
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