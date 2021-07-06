НОВИНИАмериканський підприємець та власник компанії Blue Origin Джефф Безос оголосив, що разом із братом візьме участь у першій пілотованій туристичній місії в космос 20 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Безос полетить у космос разом із братом
З п'яти років я мріяв про польоти в космос. 20 липня я вирушу в цей шлях з моїм братом. Найбільша пригода з моїм найкращим другом
Фото: з вільного доступу
Про це Безос повідомив в Інстаграмі, передає Укрінформ.
"З п'яти років я мріяв про польоти в космос. 20 липня я вирушу в цей шлях з моїм братом. Найбільша пригода з моїм найкращим другом", - йдеться у дописі Безоса.
Безос та його брат Марк полетять у космос разом із переможцем аукціону на перший пілотований політ космічного корабля New Shepard, пише TechCrunch.
Іншими пасажирами, ймовірно, стануть працівники компанії, однак одне місце буде виставлене на онлайн-аукціон. Будь-хто охочий зможе зробити ставку на сайті компанії.
Польоти New Shepard суборбітальні. Вони призначені для перевезення пасажирів по прямій вверх-вниз, що лише на короткий час перевищуватиме висоту в 100 км. Така висота називається лінією Кармана.
New Shepard розміром 18 м на 4 м запустять із пустелі Ван Горн у Техасі.
Пасажири New Shepard знаходитимуться в невагомості близько трьох хвилин, а також побачать темряву космосу і вигнуту перспективу Землі. В майбутньому квиток на ракету може коштувати від $200 тисяч.
Як повідомлялося, окрім компанії Безоса очікується, що корпорація Ілона Маска SpaceX восени запустить на орбіту корабель Dragonship з повністю цивільним екіпажем на борту.
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