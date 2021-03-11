Безос пожертвує $2 мільярди на відновлення природи

Мені казали, що вид Землі з космосу змінює призму, крізь яку дивишся на світ, але я не був готовий до того, наскільки це правда. Якщо подивитися звідти на Землю, атмосфера здається такою тонкою, а наша планета – такою маленькою та крихкою. Тепер ми мусимо всі діяти разом, аби захистити наш світ

Засновник компанії Amazon Джефф Безос на кліматичному саміті COP-26 у Глазго заявив, що його фонд пожертвує 2 мільярди доларів США на відновлення природи та трансформацію системи продовольства.

За словами Безоса, він вперше осягнув крихкість земної природи під час польоту в космос на міжорбітальному кораблі New Shepard у липні.

"Мені казали, що вид Землі з космосу змінює призму, крізь яку дивишся на світ, але я не був готовий до того, наскільки це правда. Якщо подивитися звідти на Землю, атмосфера здається такою тонкою, а наша планета – такою маленькою та крихкою. Тепер ми мусимо всі діяти разом, аби захистити наш світ", – сказав засновник Amazon.

Зазначається, що фонд Bezos Earth Fund загалом планує пожертвувати на боротьбу зі зміною клімату 10 мільярдів доларів США. У вересні фонд вже пообіцяв виділити 1 мільярд доларів на збереження природи та корінних народів і культур.

Раніше Безоса критикували за те, що він витратив величезні кошти на свій політ у космос. Також колишні співробітники Amazon піддавали компанію критиці за її неекологічну політику.

Як повідомлялося, "зелені" активісти, підрахувавши викиди вуглецю від яхт та гелікоптерів, що обслуговували гостей на вечірці співзасновника Microsoft Білла Гейтса, звинуватили його та засновника Amazon Джеффа Безоса у лицемірстві щодо закликів до захисту довкілля.