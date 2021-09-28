Blue Origin Безоса анонсувала новий суборбітальний політ і назвала перших членів екіпажу
Про це повідомляється на сайті компанії, пише "Економічна правда".
Зазначається, що місія New Shepard, NS-18 запланована на 12 жовтня.
Чотирьох астронавтів "доставлять в космос і назад" - це будуть, зокрема, Кріс Бошуйзен, колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab, яка займається підготовкою і запуском космічних супутників, та Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, яка займається розробкою програмного забезпечення.
Імена інших двох учасників польоту оголосять найближчими днями.
"Це здійснення моєї найбільшої дитячої мрії", - сказав доктор Кріс Бошуйзен.
Фото: Кріс Бошуйзен і Глен де Вріс
"Що ще важливіше, я бачу цей політ як можливість надихнути студентів на кар’єру в STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - наука, технології, інженерія, математика - ред.) та стимулювати наступне покоління дослідників космосу. Адже наше майбутнє життя в космосі в їхніх дуже здатних руках", - додав він.
Нагадаємо, що на початку наступного року до Міжнародної космічної станції прибуде перший повністю туристичний екіпаж. Четверо туристів перебуватимуть на борту станції разом з іншими астронавтами, що проживають на ній тривалий час.
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