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Blue Origin Безоса анонсувала новий суборбітальний політ і назвала перших членів екіпажу

Місія New Shepard, NS-18 запланована на 12 жовтня
Космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса запланувала другий політ суборбітального корабля New Shepard на 12 жовтня та назвала імена перших членів екіпажу.
Blue Origin Безоса анонсувала новий суборбітальний політ і назвала перших членів екіпажу Фото: з вільних джерел

Про це повідомляється на сайті компанії, пише "Економічна правда".

Зазначається, що місія New Shepard, NS-18 запланована на 12 жовтня.

Чотирьох астронавтів "доставлять в космос і назад" - це будуть, зокрема, Кріс Бошуйзен, колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab, яка займається підготовкою і запуском космічних супутників, та Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, яка займається розробкою програмного забезпечення.

Імена інших двох учасників польоту оголосять найближчими днями.

"Це здійснення моєї найбільшої дитячої мрії", - сказав доктор Кріс Бошуйзен.

Фото: Кріс Бошуйзен і Глен де Вріс

"Що ще важливіше, я бачу цей політ як можливість надихнути студентів на кар’єру в STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics -  наука, технології, інженерія, математика - ред.) та стимулювати наступне покоління дослідників космосу. Адже наше майбутнє життя в космосі в їхніх дуже здатних руках", - додав він.

Нагадаємо, що на початку наступного року до Міжнародної космічної станції прибуде перший повністю туристичний екіпаж. Четверо туристів перебуватимуть на борту станції разом з іншими астронавтами, що проживають на ній тривалий час.

 
 
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28 09 2021 14:55
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