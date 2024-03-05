Ілон Маск поступився Джеффу Безосу званням найбагатшої людини світу

Засновник Amazon востаннє посідав перше місце в рейтингу багатства у 2021 році.

Вперше за більш ніж дев'ять місяців Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною світу.

Про це пише Bloomberg.

Після того, як у понеділок акції Tesla Inc. впали на 7,2%, Маск поступився позицією на вершині Індексу мільярдерів Bloomberg Джеффу Безосу. Зараз статки Маска становлять 197,7 мільярда доларів, статки Безоса — 200,3 мільярда доларів.

60-річний Безос, засновник Amazon.com., вперше очолив рейтинг найбагатших людей за версією Bloomberg у 2021 року.

Розрив у статках між 52-річним Маском і Безосом, який у певний момент сягав 142 мільярдів доларів, скорочується, оскільки акції Amazon і Tesla рухаються в протилежних напрямках. Хоча обидві компанії входять до так званої «Великої сімки», яка стимулює американські фондові ринки, акції Amazon з кінця 2022 року зросли більш ніж удвічі і перебувають майже на рівні рекордного максимуму. Акції Tesla впали приблизно на 50% від свого піку 2021 року.

Падіння акцій Tesla у понеділок відбулося після того, як, за попередніми даними, поставки з її заводу в Шанхаї впали до найнижчого рівня більш, ніж за рік. Amazon, тим часом, демонструє найкраще зростання онлайн-продажів з початку пандемії.

Статки Маска можуть зазнати ще більшого удару після того, як суддя штату Делавер скасував його зарплатний пакет у розмірі 55 мільярдів доларів у компанії Tesla, де він є генеральним директором. Суд став на бік інвестора, який оскаржував найбільший в історії компенсаційний план Маска.

Опціони, які були включені в анульований план, є одним з найбільших активів Маска, поряд з його частками в Tesla і SpaceX. Індекс Bloomberg продовжує враховувати їх у своїх розрахунках його статків.

Переважна частина статків Безоса походить від його 9% акцій Amazon. Він є найбільшим акціонером онлайн-ритейлера навіть після того, як минулого місяця продав 50 мільйонів акцій на суму близько 8,5 мільярдів доларів.

Для Безоса бути на вершині рейтингу багатства — звична справа. Вперше він обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу найбагатших людей світу в 2017 році.

Однак масове зростання акцій Tesla змусило Безоса більшу частину 2021 року змагатися з Маском за перше місце. Наприкінці того ж року він значно відстав і до сьогоднішнього не міг повернути собі позицію №1.

До числа найбагатших людей світу зі статками у 197,5 мільярда доларів входить також 74-річний Бернар Арно, голова LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, найбільшого у світі виробника товарів розкоші.