NASA готується відправити до МКС перший повністю туристичний екіпаж

Четверо туристів перебуватимуть на борту станції разом з іншими астронавтами, що проживають на ній тривалий час

На початку наступного року до Міжнародної космічної станції прибуде перший повністю туристичний екіпаж.

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала керівниця програми пілотованих польотів NASA Кеті Лідерс.

"Чудові новини! Ми плануємо 21 лютого запустити до МКС місію "Axiom 1" - першу приватну місію астронавтів до лабораторії мікрогравітації, що буде здійснено разом з Axiom Space. Наша робота триває, аби відкрити космос для більшої кількості людей, ніж будь-коли", - зазначила Лідерс.

Як раніше повідомлялося, триватиме місія вісім днів, не враховуючи відправлення й повернення. Четверо туристів перебуватимуть на борту станції разом з іншими астронавтами, що проживають на ній тривалий час.