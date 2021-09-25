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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

NASA готується відправити до МКС перший повністю туристичний екіпаж

Четверо туристів перебуватимуть на борту станції разом з іншими астронавтами, що проживають на ній тривалий час
На початку наступного року до Міжнародної космічної станції прибуде перший повністю туристичний екіпаж.
NASA готується відправити до МКС перший повністю туристичний екіпаж Фото: з вільних джерел

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала керівниця програми пілотованих польотів NASA Кеті Лідерс.

"Чудові новини! Ми плануємо 21 лютого запустити до МКС місію "Axiom 1" - першу приватну місію астронавтів до лабораторії мікрогравітації, що буде здійснено разом з Axiom Space. Наша робота триває, аби відкрити космос для більшої кількості людей, ніж будь-коли",  - зазначила Лідерс.

Як раніше повідомлялося, триватиме місія вісім днів, не враховуючи відправлення й повернення. Четверо туристів перебуватимуть на борту станції разом з іншими астронавтами, що проживають на ній тривалий час.

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25 09 2021 13:29
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