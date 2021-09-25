ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНа початку наступного року до Міжнародної космічної станції прибуде перший повністю туристичний екіпаж.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA готується відправити до МКС перший повністю туристичний екіпаж
Четверо туристів перебуватимуть на борту станції разом з іншими астронавтами, що проживають на ній тривалий час
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала керівниця програми пілотованих польотів NASA Кеті Лідерс.
"Чудові новини! Ми плануємо 21 лютого запустити до МКС місію "Axiom 1" - першу приватну місію астронавтів до лабораторії мікрогравітації, що буде здійснено разом з Axiom Space. Наша робота триває, аби відкрити космос для більшої кількості людей, ніж будь-коли", - зазначила Лідерс.
Як раніше повідомлялося, триватиме місія вісім днів, не враховуючи відправлення й повернення. Четверо туристів перебуватимуть на борту станції разом з іншими астронавтами, що проживають на ній тривалий час.
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