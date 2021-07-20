Безос відправляється в космос: де подивитися
Де подивитися трансляцію першого пілотованого польоту Blue Origin в матеріалі РБК-Україна.
Політ заплановано на 20 липня, о 16:00 за київським часом. Це станеться в 52-ту річницю місії Аполлон-11, в день висадки Ніла Армстронга і Базза Олдрина на Місяць.
Пряма трансляція буде проходить на сайті BlueOrigin.com. Команда вирушить в космос з пустелі Західного Техасу і місць для присутності глядачів поблизу немає.
Екіпаж:
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засновник Джефф Безос,
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його брат Марк,
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82-х річна астронавтка,
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учасниця Mercury 13 Уоллі Фанк,
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18-ти річний Олівер Дейма, який закінчив школу рік тому.
Таким чином, в космосі побуває найстаріша і наймолодша людина за всю історію.
Фото: екіпаж Безоса (twitter.com)
Нагадаємо, що Безос отримав офіційну ліцензію на політ у космос
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