Безос відправляється в космос: де подивитися

Політ заплановано на 20 липня, о 16:00 за київським часом

Компанія, що належить найбагатшій людині світу Джеффу Безос, Blue Origin планує свій перший суборбітальний політ з пасажирами на борту. Власник компанії також на борту.

Де подивитися трансляцію першого пілотованого польоту Blue Origin в матеріалі РБК-Україна.

Політ заплановано на 20 липня, о 16:00 за київським часом. Це станеться в 52-ту річницю місії Аполлон-11, в день висадки Ніла Армстронга і Базза Олдрина на Місяць.

Пряма трансляція буде проходить на сайті BlueOrigin.com. Команда вирушить в космос з пустелі Західного Техасу і місць для присутності глядачів поблизу немає.

Екіпаж:

засновник Джефф Безос,

його брат Марк,

82-х річна астронавтка,

учасниця Mercury 13 Уоллі Фанк,

18-ти річний Олівер Дейма, який закінчив школу рік тому.

Таким чином, в космосі побуває найстаріша і наймолодша людина за всю історію.

Фото: екіпаж Безоса (twitter.com)

Нагадаємо, що Безос отримав офіційну ліцензію на політ у космос