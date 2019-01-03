Безпеку під час виборів президента буде забезпечувати 131 тис. поліцейських, - Аваков

У 2014 році було на 30 тис. правоохоронців більше

Виборчий процес на президентських виборах 31 березня буде забезпечувати 131 тисяча поліцейських.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє "Лівий берег".

"131 тисяча осіб з боку МВС забезпечуватиме публічну безпеку під час виборів. Сподіваюся, що СБУ буде нам допомагати. Звичайно, в 2014 році міліції було на 30 тис. правоохоронців більше. Але, незважаючи на це, ми готові захистити виборчий процес", - повідомив Арсен Аваков під час прямого ефіру на телеканалі "Україна".

За його словами, правоохоронна система перебуває під тиском, але готова забезпечувати безпеку виборів.

"Вся правоохоронна система перебуває під тиском. Тому що ми зараз в специфічній ситуації, яка відбувається раз на п'ять років, коли нам треба зробити вибір. Це не вибір президента, це вибір шляху. І чим прозоріші будуть вибори, тим більше легітимним буде президент. Тим краще буде життя", - зазначив міністр.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія 8 лютого завершила реєстрацію кандидатів, внісши в список 44 особи.

Нагадаємо, що Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка.