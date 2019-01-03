Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Безпеку під час виборів президента буде забезпечувати 131 тис. поліцейських, - Аваков

У 2014 році було на 30 тис. правоохоронців більше
Виборчий процес на президентських виборах 31 березня буде забезпечувати 131 тисяча поліцейських.
Безпеку під час виборів президента буде забезпечувати 131 тис. поліцейських, - Аваков Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє "Лівий берег".

"131 тисяча осіб з боку МВС забезпечуватиме публічну безпеку під час виборів. Сподіваюся, що СБУ буде нам допомагати. Звичайно, в 2014 році міліції було на 30 тис. правоохоронців більше. Але, незважаючи на це, ми готові захистити виборчий процес", -  повідомив Арсен Аваков під час прямого ефіру на телеканалі "Україна".

За його словами, правоохоронна система перебуває під тиском, але готова забезпечувати безпеку виборів.

"Вся правоохоронна система перебуває під тиском. Тому що ми зараз в специфічній ситуації, яка відбувається раз на п'ять років, коли нам треба зробити вибір. Це не вибір президента, це вибір шляху. І чим прозоріші будуть вибори, тим більше легітимним буде президент. Тим краще буде життя", - зазначив міністр.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія 8 лютого завершила реєстрацію кандидатів, внісши в список 44 особи.

Нагадаємо, що Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 03 2019 23:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.