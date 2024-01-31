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ПОЛІТИКА

Безпілотник атакував нафтозавод у Петербурзі

31 січня 2024, 11:12
Безпілотник атакував нафтозавод у Петербурзі
з вільних джерел
Також відомо, що під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково вводили план "Килим".

Цієї ночі український дрон впав на території Невського НПЗ у російському Санкт-Петербурзі. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання РБК і РИА новости, петербурзьке видання "Фонтанка", губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов і російські Telegram-канали.

Попередньо, вибух на НПЗ почули близько 04:00. росіяни стверджують, що хоч дрон і "вдалося збити", від його падіння все ж було пошкоджено кілька цистерн та автівок.

Також на території заводу сталася пожежа, яку буцімто "швидко загасили". Постраждалих, традиційно, за даними росмедіа, "немає".

Також відомо, що під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково вводили план "Килим".

За даними видання, причиною цього всього є нібито український дрон.

Повідомляється, що нібито збитий український безпілотник упав і пошкодив кілька цистерн нафтопереробного заводу на Глухоозерському шосе, а також автомобілі.

Видання пише, що близько 4:20 БпЛА намагалися збити на підльоті до Петербурга і задіяли зенітний ракетний комплекс С-400. Нібито дрон підбили над Колпіно, але він полетів далі й о 4:50 упав на території "Невського мазуту".

"Вночі жителі кварталів у районі Глухоозерського шосе чули гучний хлопок. На промисловому майданчику в Невському районі стався інцидент, який потребував уваги силових відомств", -повідомив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов.

За словами чиновника, постраждалих нібито немає й істотної шкоди майну нібито не завдано.

Зараз на території заводу тривають слідчі дії.

В ГУР повідомили,що за цією спецоперацією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. За словами співрозмовника УП, український безпілотник успішно досяг цілі, росіяни намагалися поцілити по БпЛА з комплексу С-400, але не влучили.

"Планова робота триватиме", – запевняє джерело.

ПетербургБезпілотникГУР

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