Безпілотник ОБСЄ зафіксував понад 25 танків на луганському напрямку

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував 25 танків і понад півсотні ворожого озброєння на луганському напрямку.

14 березня БПЛА СММ зафіксував озброєння, розташоване з порушенням ліній відведення: 16 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 14 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) і 3 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) на полігоні поблизу н.п.Бугаївка (37 км на північний захід від Луганська); і 1 протитанкову гармату (МТ-12) близько н.п.Перевальськ (38 км на захід від Луганська), повідомили спостерігачі СММ ОБСЄ в щоденному звіті.

17 березня БПЛА СММ малого радіусу дії виявив 6 танків (імовірно Т-64) і 1 самохідну гаубицю (2С3 "Акація", 152 мм) в Луганську. Озброєння розміщено в межах ліній відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння.

Також у звіті додали, що 14 березня міні-БПЛА СММ виявив: 11 танків (Т-64), зокрема один без ствола, на полігоні біля н.п.Шимшинівка (27 км на північний захід від Луганська); і 25 танків (Т-64), зокрема один без ствола, 9 мінометів (2Б11 "Сані", 120 мм) і 4 зенітні ракетні комплекси (9К35) на полігоні біля Бугаївки.