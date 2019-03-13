Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі до стійкого перемир'я

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Україні Мартін Сайдік назвав незадовільними результати перемир'я, приуроченого до 8 березня.

Про це він заявив у Мінську за підсумками засідання ТКГ, повідомляє "Лівий берег".

"Кілька днів тому робоча група з безпеки підтвердила прихильність сторін режиму припинення вогню, починаючи з 8 березня. На жаль, на цей час результати цього перемир'я не задовольняють", - сказав Сайдік журналістам.

Водночас він зазначив, що в перші дні дії перемир'я число порушень режиму припинення вогню скоротилося на 61% в порівнянні з початком місяця.

У зв'язку з цим спецпредставник ОБСЄ закликав сторони вжити всіх заходів для забезпечення надійного і сталого перемир'я.

За словами Мартіна Сайдіка, це питання сьогодні було ключовим в підгрупі з безпеки, сторони також приділили велику увагу питанням розмінування.

Нагадаємо, що на засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовились про перемир'я у зоні бойових дій з опівночі 8 березня.