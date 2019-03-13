Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі до стійкого перемир'я
Про це він заявив у Мінську за підсумками засідання ТКГ, повідомляє "Лівий берег".
"Кілька днів тому робоча група з безпеки підтвердила прихильність сторін режиму припинення вогню, починаючи з 8 березня. На жаль, на цей час результати цього перемир'я не задовольняють", - сказав Сайдік журналістам.
Водночас він зазначив, що в перші дні дії перемир'я число порушень режиму припинення вогню скоротилося на 61% в порівнянні з початком місяця.
У зв'язку з цим спецпредставник ОБСЄ закликав сторони вжити всіх заходів для забезпечення надійного і сталого перемир'я.
За словами Мартіна Сайдіка, це питання сьогодні було ключовим в підгрупі з безпеки, сторони також приділили велику увагу питанням розмінування.
Нагадаємо, що на засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовились про перемир'я у зоні бойових дій з опівночі 8 березня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"