Безпілотник пошкодив дім російського опозиціонера Пономарьова під Києвом

Під час атаки на Київську області у ніч проти 1 серпня російський безпілотник "Герань-2" влучив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова на околицях столиці. Політик отримав численні уламкові поранення і заявив про замах на себе.

Під час атаки у ніч проти 1 серпня російський дрона завдав удару по будинку Пономарьова на околицях Києва. Безпілотник вибухнув за 5 м від вхідних дверей. Будинок зруйновано.

Опозиціонер зазнав численних уламкових поранень, але його життю нічого не загрожує. Наразі Пономарьов перебуває у безпеці під захистом. Поліція Києва та області проводить розслідування.