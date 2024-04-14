Безпілотники переповнюють українське небо, значною мірою паралізуючи поле бою – The Washington Post

Дрони змінюють війну в Україні, як під час Першої світової танки, але безпілотники фактично паралізують небо.

Про це пише американська щоденна газета The Washington Post.

Дрони заважають руху штурмових груп, а зростання кількості малих дронів на фронті перетворило так звану "сіру зону" на "зону смерті".

Командир взводу ударних БпЛА Code 9.2 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олександр Настенко каже, що ті бійці, які наважуються рухатися вночі під "поглядами" ворожих безпілотників, "гинуть моментально".

За словами військового, відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну. Від початку повномасштабного вторгнення рф вони дали перевагу Україні, проте потім росіяни почали масово виробляти власні дрони.

"Те, що ми зараз спостерігаємо - це бліцкриг безпілотної війни", - сказав керівник штабу компанії BRINC Drones Ендрю Коте.

Від додав, що дрони в Україні так само змінюють війну, як свого часу танки у роки Першої світової війни.

Українські військові кажуть, що в радіусі 10 км на полі бою знаходяться 100 дронів, але важко розрізнити, чиї вони.

При цьому безпілотники допомагають Україні в умовах дефіциту боєприпасів. Хоча українські бійці висловили думку, що артилерійські снаряди вкрай необхідні, інакше можна програти війну.

Днями ми писали, що українські атаки безпілотників загрожують військовій машині путіна нестачею пального та ударом по доходах.