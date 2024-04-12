Атаки безпілотників загрожують військовій машині путіна нестачею пального та ударом по доходах – The Telegraph

Українські безпілотники завдають ударів саме тоді, коли російські нафтопереробні заводи борються з іншими проблемами.

Українські безпілотники перетнули лінію фронту 2 квітня і пролетіли 1200 км до російського Татарстану, після чого влучили у третій за величиною нафтопереробний завод країни. Після тривалих спроб протистояти військовій машині путіна на полі бою, Україна обрала нову тактику — атакувати російські нафтобази. Атака в Татарстані була однією з більш ніж десятка нападів на нафтопереробні заводи з початку року.

Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з даними S&P Global Commodity Insights, наприкінці березня 16% всіх російських нафтопереробних потужностей були виведені з ладу. Це дорівнює мільйону втрачених барелів нафтопродуктів щодня — від авіаційного керосину до дизельного палива і бензину.

"Втрата нафтопереробних потужностей є проблемою для путіна: це не лише зменшує кількість палива для його військової машини, але й залишає йому менше продукції для експорту в такі країни, як Індія та Китай, які досі вільно торгують з росією. Це загрожує доходам кремля", — пише The Telegraph.

путін явно занепокоєний перспективою дефіциту палива і намагається збільшити його запаси. З 1 березня кремль запровадив шестимісячну заборону на експорт бензину за межі Євразійського економічного союзу. Він швидко нарощує імпорт бензину з білорусі, який зріс з нуля в січні до 3 тисяч тонн у першій половині березня.

"Тимчасовий дефіцит бензину можливий у разі одночасних ударів українських безпілотників і ракет по декількох нафтопереробних заводах [в росії]", — каже Тетяна Орлова, провідний економіст з ринків, що розвиваються, в Oxford Economics.

Українські безпілотники завдають ударів саме тоді, коли російські нафтопереробні заводи борються з іншими проблемами. Багато з них використовують західні комплектуючі, які до війни були необхідні для виконання вимог щодо експорту на європейський ринок. Зараз санкції блокують роботи з технічного обслуговування.

Відкритим залишається питання, наскільки далеко зайде Україна у своїх атаках на НПЗ в росії. Приблизно три чверті російських нафтопереробних заводів знаходяться в зоні досяжності українських безпілотників і ракет. Понад 60% російського експорту нафти знаходиться в межах досяжності українських ракет, якщо Київ вирішить посилити свої атаки.