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Безпілотники СБУ пролетіли 900 км до російської цілі

06 січня 2025, 18:31
Безпілотники СБУ пролетіли 900 км до російської цілі
image: afp
Зранку дрон уразив ємність з газовим конденсатом у порту Усть-Луга, його ремонт займе щонайменше місяць.

Другий за величиною в рф торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області атакували безпілотники СБУ. 

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на джерела у спецслужбі.

"4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль", - йдеться у повідомленні.

Один із БпЛА влучий в ємності із газовим конденсатом і через удар одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні - посікло уламками від вибуху.

"Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу", - сказало джерело.

А два дні тому хакери ГУР у День народження Буданова атакували російську компанію.

 

війна в Українівтрати рфдрониСБУ

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