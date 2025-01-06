Безпілотники СБУ пролетіли 900 км до російської цілі

Зранку дрон уразив ємність з газовим конденсатом у порту Усть-Луга, його ремонт займе щонайменше місяць.

Другий за величиною в рф торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області атакували безпілотники СБУ.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на джерела у спецслужбі.

"4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль", - йдеться у повідомленні.

Один із БпЛА влучий в ємності із газовим конденсатом і через удар одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні - посікло уламками від вибуху.

"Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу", - сказало джерело.

А два дні тому хакери ГУР у День народження Буданова атакували російську компанію.