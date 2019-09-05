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"Безсмертний Грут": у Києві провели акцію-пародію

Вони тримали в руках зображення героїв фільмів Marvel, стилізовані під ветеранські фото
У центрі Києва 100-150 людей взяли участь в акції "Безсмертний Грут" на противагу маршу "Безсмертного полку", приуроченому до Дня перемоги.
"Безсмертний Грут": у Києві провели акцію-пародію Фото:Hromadske

Учасники акції вигукували традиційні гасла "Слава Україні — героям слава", а також "Слава Таносу — смерть ворогам", "Месники з народом", "Валар моргуліс — Валар дахаріс", "Свободу Вінтерфелу", "Північ наступає" та інші відсилки до популярних фільмів і серіалів. Про це повідомляє "Громадське", організувало акцію об’єднання "Демократична сокира".

Вони тримали в руках зображення героїв фільмів Marvel, стилізовані під ветеранські фото.


Фото: "Громадське"

"Я прийшла сюди висловити своє невдоволення тим, що в Україні проходить пропагандистська, російськоорієнтована акція "Безсмертний полк". Це до вшанування пам’яті героїв України, які померли за захист української землі під час Другої світової війни не має жодного стосунку. Ми сьогодні не маємо танцювати і святкувати, бо війна – це смерть", - зазначила одна з учасниць акції Ірина.


Фото: "Укрінформ"

Вона додала, що акція має на меті виконувати місію контрпропаганди.


Фото: "Укрінформ"

Як повідомляє "Укрінформ", правоохоронці стали кордоном між учасниками акції, організованої "Демократичною сокирою", та маршем "Безсмертного полку".

Зазначається, що пізніше учасники ходи "Безсмертний полк" провели мітинг в Парку Слави. Вони згадали загиблих і провели хвилину мовчання, а потім поклали квіти до пам'ятника Невідомому солдату.

Учасники маршу вигукують "Фашизм не пройдет", "Донбасс, мы с тобой". У відповідь учасники альтернативної акції скандують: "Комуняку - на гілляку", "СРСР - тюрма народів".

Нагадаємо, що у Києві розпочалася акція "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", яка є частиною мережі акцій "Безсмертного полку".

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09 05 2019 13:24
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