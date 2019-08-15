Безсмертний: Кремль бив по Зеленському, могла бути катастрофа
"6 число було розроблено і реалізовано Кремлем, щоб нанести удар по самому Зеленському. Але він це не зрозумів ні 6 числа, ні 7-го. А рішення про моє звільнення показало, що він в принципі не розуміє, що ж взагалі відбулося 6 серпня", - сказав Безсмертний, повідомляє УП.
"Зранку 6 серпня, 10:20 – відбувається обстріл в районі Павлополя, де гинуть чотири морпіхи. Вже через 3 години того ж дня Дейнего (т. зв. "міністр закордонних справ ЛНР") і Кобцева (т. зв "омбудсмен ЛНР") переходять з окупованої території на сторону, яку контролює Україна, в районі Станиці Луганської. Пізніше Пушилін (лідер т.зв. "ДНР") робить заяву про те, що українські військові обстрілюють школу в Горлівці, її показують російські ЗМІ. Це все взаємопов'язані кроки. Я у цей час набираю військових і питаю: "Скажіть, у групі "Північ" (до цього сектору входить Станиця Луганська – ред.) знали про те, що відбулося в секторі "Схід" (Павлополь)?". Відповідь: "Знали факт, не знали обставини". Друге питання: "А на рівні польових командирів інформація була відома?". "Ні".
Якщо ми уявимо ситуацію, що на рівні польових командирів стає відомо, що в умовах режиму тиші вбито чотирьох морпіхів, як ви думаєте, яка була б реакція командира взводу, командира групи і так далі? Вони б із цього Дейнеги і Кобцевої зробили б там решето.
Якби українська сторона відреагувала так, як із самого початку розраховували (у Кремлі – ред.), то це призвело б не просто до початку конфлікту, а до початку широкомасштабних бойових дій… Їх (Дейнегу й Кобцеву – ред.) як м'ясо кинули туди", - розповів Роман Безсмертний у інтерв'ю.
Безсмертний переконаний: "6 число – це удар по Зеленському. І це була катастрофа його курсу в мирному процесі. Його врятував абсолютно незрозумілий для мене випадок – просто (до військових в районі Станиці Луганської) не дійшла інформація про загибель чотирьох".
На думку екс-учасника ТКГ від України, треба було скликати ОБСЄ, Тристоронню контактну групу, закривати всі КПВВ і перекривати комунікації, а не дзвонити президенту Росії Володимиру Путіну. "Я розумію прекрасно, що йому (Зеленському – ред.) готували пастку, а він замість того щоб зреагувати...".
"Треба було що робити – відкрити вогонь у відповідь. А вогонь у відповідь відкривається не тільки по тих, хто стріляв, а по заздалегідь пристріляних об'єктах… Обираються об'єкти, які противника серйозно вражають. І по них наносяться пристрілені удари. Військові про це знають", – заявив Безсмертний.
Після цього, наполягає він, варто було вийти з "мінського процесу", а щодо "нормандського формату" сказав: "6 числа був дуже трагічний привід для того, щоб аргументувати необхідність якомога швидшого зібрання. Сьогодні я не розумію, що є механізмом зібрання".
"8 вересня у Росії вибори. Як ви думаєте, Путіну треба зібрання у "нормандському форматі" до 8 вересня? А в Україні зараз немає міністра закордонних справ, прем'єра", – наголосив Безсмертний.
Нагадаємо, що 13 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про спрощений порядок отримання українського громадянства росіянами, які на батьківщині зазнали переслідувань за політичні переконання.
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