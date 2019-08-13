Зеленський доручив спростити отримання громадянства для росіян, переслідуваних за політичні переконання
Про це йдеться в указі №594/2019 від 13 серпня, повідомляє LB.ua.
Документ передбачає внесення змін до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства.
Вони свідчать, що політичні біженці з Росії для отримання громадянства України повинні будуть надати декларацію про відмову від російського громадянства і документ, що підтверджує переслідування через політичні переконання. Це повинна бути довідка Міністерства закордонних справ України, посольства або консульської установи України.
Також указ спрощує отримання громадянства іноземцями, які брали участь в антитерористичній операції або операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Кабінету Міністрів доручається розробити і внести на розгляд парламенту законопроєкт, спрямований на спрощення отримання громадянства для переслідуваних за політичними мотивами росіян, а також законопроєкт про порядок надання притулку.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.
Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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