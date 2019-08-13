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Зеленський доручив спростити отримання громадянства для росіян, переслідуваних за політичні переконання

Президент України відповів на паспортну агресію Путіна
Президент Володимир Зеленський підписав указ про спрощений порядок отримання українського громадянства росіянами, які на батьківщині зазнали переслідувань за політичні переконання.
Зеленський доручив спростити отримання громадянства для росіян, переслідуваних за політичні переконання Фото: gordonua.com

Про це йдеться в указі №594/2019 від 13 серпня, повідомляє LB.ua.

Документ передбачає внесення змін до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства.

Вони свідчать, що політичні біженці з Росії для отримання громадянства України повинні будуть надати декларацію про відмову від російського громадянства і документ, що підтверджує переслідування через політичні переконання. Це повинна бути довідка Міністерства закордонних справ України, посольства або консульської установи України.

Також указ спрощує отримання громадянства іноземцями, які брали участь в антитерористичній операції або операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Кабінету Міністрів доручається розробити і внести на розгляд парламенту законопроєкт, спрямований на спрощення отримання громадянства для переслідуваних за політичними мотивами росіян, а також законопроєкт про порядок надання притулку.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.

Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

 

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