Жителям окупованих територій видали перші російські паспорти У Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей

Про початок видачі російських розповіли два джерела РБК, близькі до МВС Росії.

Фото: ria.ru

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