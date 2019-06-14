CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПро початок видачі російських розповіли два джерела РБК, близькі до МВС Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жителям окупованих територій видали перші російські паспорти
У Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей
Фото: ria.ru
За їхніми словами, документи видають у двох тимчасових пунктах пропуску на російсько-українському кордоні. За словами одного зі співрозмовників РБК, наразі схвалені заяви на видачу паспортів для 1,2 тисячі жителів окупованого Донбасу. Всього на розгляд надійшли заявки від 12 тисяч мешканців самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", стверджують у Росії, йдеться в "Громадське".
Нагадаємо, США планують розглянути можливість не визнавати паспорти, які Росія видає на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу.
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