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В Україні спіймали бойовика "Самооборони Криму", який хотів поновити паспорт

Правоохоронці затримали 35-річного бойовика незаконного збройного формування "Самооборона Криму", який приїхав на підконтрольну Україні територію, аби поновити свій український паспорт і поїхати на заробітки за кордон
Зазначається, що у 2014 році чоловік входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму" і сприяв окупації півострову.
В Україні спіймали бойовика "Самооборони Криму", який хотів поновити паспорт Фото: з вільних джерел

"Поліцейські викрили громадянина на КПВВ "Каланчак". За словами затриманого, він повернувся на підконтрольну Україні територію, щоб поновити свій український паспорт. Чоловік пояснив, що хотів поїхати на заробітки за кордон, а для цього йому знадобився паспорт громадянина України", - йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції, інформують в "УП".

Фото: Нацполіція

У поліції додали, що слідчі повідомили бойовику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань). Йому загрожує позбавлення волі до 8-ми років.

Фото: Нацполіція

Наразі Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою безальтернативно.

Нагадаємо, напередодні Курт Волкер заявив про те, що США планують розглянути можливість не визнавати паспорти, які Росія видає на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу.

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12 06 2019 10:23
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