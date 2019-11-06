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Через кримінальні переслідування 188 дітей у Криму ростуть без батька, - правозахисники

Кількість дітей у анексованому Криму, чиїх батьків заарештували в межах політично вмотивованих кримінальних справ, сягнула 188
До сьогодні таких дітей було менше.
Через кримінальні переслідування 188 дітей у Криму ростуть без батька, - правозахисники Фото: з вільних джерел

"До сьогодні таких дітей в Криму було 170. Після облав (затримань в Криму 10 червня — ред.) ця цифра збільшилась — сьогодні 188 дітей кримських в’язнів, які залишаються без батьків. І ми очікуємо, що народиться 189-та дитина", — повідомила активістка правозахисного об’єднання «Кримська солідарність» Муміне Салієва, йдеться у "Громадське".

Нагадаємо, Росія анексувала Крим у березні 2014 року.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, щодо РФ введено низку економічних санкцій.

Додамо, що через п'ять років після незаконної анексії Криму та Севастополя Росією Європейський союз залишається твердим у своїй прихильності суверенітету і територіальної цілісності України.

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11 06 2019 20:24
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