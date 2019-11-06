Кримськотатарську активістку Гульсум Алієву затримали російські силовики, – адвокат
Алієву затримали, коли вона намагалася в’їхати на територію тимчасово окупованого півострову. Представники російський правоохоронних органів стверджують, що Алієву розшукувала ФСБ, повідомив адвокат Алієвої Алек Ладин, йдеться у "Радіо Свобода".
Алієву доставили у відділення поліції в Армянську, де вона в супроводі адвоката очікує прибуття співробітників ФСБ.
За словами адвоката, Алієву збиралися відпустити з відділення поліції, проте тільки після того, як візьмуть відбитки пальців. Захист відмовився це виконувати.
Нагадаємо, Росія анексувала Крим у березні 2014 року.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, щодо РФ введено низку економічних санкцій.
Додамо, що через п'ять років після незаконної анексії Криму та Севастополя Росією Європейський союз залишається твердим у своїй прихильності суверенітету і територіальної цілісності України.
Напередодні, російські силовики проводили обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали, згодом затримали ще вісьмох кримських татар.
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