Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російські силовики проводять обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали

В окупованому Криму відбуваються обшуки в будинках кримських татар
Обшуки розпочалися зранку 10 червня.
Російські силовики проводять обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали Фото: glavcom.ua
"Слідчі заходи" проводяться в Алушті в Ельдара Кантемірова, в селі Малий Маяк Алуштинського району в Руслана Месутова, в селі Строганівка Сімферопольського району в Ескендера Сулейманова (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 року), йдеться в "TheБабель" з посиланням на "Крим.Реалії".
 
Також повідомляється про обшуки в будинку Різи Омерова за адресою: Білогірськ, вул. Маяковського, 9; його батька Енвера Омерова (Білогірськ, вул. Шевченка, 45/1) і в селі Кам'янка Сімферопольського району», — йдеться у повідомленні.
 
Зараз відомо про пʼятьох затриманих: Ельдара Кантемірова, Енвера Омерова, Різу Омерова, Ескендера Сулейманова й Айдера Джеппарова.
 

Як повідомляє "Кримська солідарність", в дружини одного з затриманих — Різи Умерова — під час обшуку почалися передчасні пологи.
 

Читайте також: США закликали Росію звільнити засуджених в Криму українців Давиденка і Бекірова

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2019 09:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Декоративні свічки від добровольця батальйону "Донбас" Костянтина Алексеєнка

#бізнес_ветеранів: Декоративні свічки від добровольця батальйону "Донбас" Костянтина Алексеєнка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.