CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОбшуки розпочалися зранку 10 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські силовики проводять обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали
В окупованому Криму відбуваються обшуки в будинках кримських татар
Фото: glavcom.ua
"Слідчі заходи" проводяться в Алушті в Ельдара Кантемірова, в селі Малий Маяк Алуштинського району в Руслана Месутова, в селі Строганівка Сімферопольського району в Ескендера Сулейманова (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 року), йдеться в "TheБабель" з посиланням на "Крим.Реалії".
Також повідомляється про обшуки в будинку Різи Омерова за адресою: Білогірськ, вул. Маяковського, 9; його батька Енвера Омерова (Білогірськ, вул. Шевченка, 45/1) і в селі Кам'янка Сімферопольського району», — йдеться у повідомленні.
Зараз відомо про пʼятьох затриманих: Ельдара Кантемірова, Енвера Омерова, Різу Омерова, Ескендера Сулейманова й Айдера Джеппарова.
Як повідомляє "Кримська солідарність", в дружини одного з затриманих — Різи Умерова — під час обшуку почалися передчасні пологи.
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10 06 2019 09:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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