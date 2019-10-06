Російські силовики проводять обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали

В окупованому Криму відбуваються обшуки в будинках кримських татар

Обшуки розпочалися зранку 10 червня.

"Слідчі заходи" проводяться в Алушті в Ельдара Кантемірова, в селі Малий Маяк Алуштинського району в Руслана Месутова, в селі Строганівка Сімферопольського району в Ескендера Сулейманова (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 року), йдеться в " TheБабель " з посиланням на "Крим.Реалії".

Також повідомляється про обшуки в будинку Різи Омерова за адресою: Білогірськ, вул. Маяковського, 9; його батька Енвера Омерова (Білогірськ, вул. Шевченка, 45/1) і в селі Кам'янка Сімферопольського району», — йдеться у повідомленні.

Зараз відомо про пʼятьох затриманих: Ельдара Кантемірова, Енвера Омерова, Різу Омерова, Ескендера Сулейманова й Айдера Джеппарова. Як повідомляє "Кримська солідарність", в дружини одного з затриманих — Різи Умерова — під час обшуку почалися передчасні пологи.

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