Декларація ЄС до 5-річчя анексії Криму: тверда підтримка України і вимоги до Росії

У декларації Європейський союз знову заявляє, що він не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію, яка є порушенням міжнародного права

Через п'ять років після незаконної анексії Криму та Севастополя Росією Європейський союз залишається твердим у своїй прихильності суверенітету і територіальної цілісності України.

"Анексія залишається прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав", - йдеться у декларації верховної представниці ЄС Федеріки Могеріні від імені всього блоку щодо ситуації в Криму та Севастополі, повідомили у прес-службі Європейської служби зовнішніх дій, інформує "Європейська правда".

Європейський союз, як і раніше, залишається прихильним повної реалізації своєї політики невизнання анексіє українського півострова, в тому числі за допомогою санкцій. ЄС знову закликає держави-члени ООН розглянути аналогічні заходи щодо невизнання відповідно до резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН.

У декларації ЄС засуджує напад Росії на українські судна біля Керченської протоки. "Необгрунтоване застосування сили Росією проти України 25 листопада 2018 року є нагадуванням про негативні наслідки незаконної анексії Кримського півострова для регіональної стабільності", - наголошується у заяві.

ЄС повторює свій заклик до Росії негайно звільнити незаконно захоплених українських членів екіпажу, судна та обладнання.

ЄС засуджує будівництво Керченського моста без згоди України та називає його ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід усіх суден через Керченську протоку в Азовське море та з нього відповідно до міжнародного права. "Незаконні обмеження на такий прохід суден мають негативні економічні наслідки для портів України в Азовському морі і в усьому регіоні", - наголосили в Євросоюзі.

Європейський союз не визнає і не буде визнавати проведення Російською Федерацією жодних виборів на Кримському півострові.

ЄС засуджує посилену мілітаризацію півострова та заявляє, що вона продовжує негативно впливати на ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. ЄС підкреслює погіршення ситуації з правами людини на півострові після анексії, зокрема, порушення прав кримських татар, засуджує закриття кримськотатарських ЗМІ і заборону діяльності Меджлісу.

"ЄС очікує від Росії скасування цих рішень і припинення тиску на кримськотатарську спільноту. Кримським татарам, українцям і всім етнічним і релігійним громадам на півострові повинна бути забезпечена можливість зберігати і розвивати свою культуру, традиції культурної спадщини, освіту і самобутність", - наголосили в Євросоюзі.

ЄС повторює свій заклик до негайного звільнення Олега Сенцова, Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Миколи Семени, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку і всіх незаконно затриманих у Криму та засуджених із порушенням міжнародного права.

Напередодні, 15 березня, Радбез ООН провів засідання, присвячене п'ятій річниці анексії Криму.

Відзначимо, раніше голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від "руйнівної політики".

Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, щодо РФ введено низку економічних санкцій.