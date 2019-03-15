Радбез ООН розпочав засідання щодо Криму
За словами спікера Постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка, основну увагу буде приділено обговоренню правової і політичної оцінки російської агресії, а також наслідкам порушення РФ міжнародного права для європейської архітектури безпеки. Особливий акцент буде також зроблено на правозахисному аспекті. Про це повідомляє LB.ua.
Крім офіційної української делегації, в засіданні візьмуть участь заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, програмний директор "Кримського дому" Алім Алієв, член Світового конгресу кримських татар Айла Бакалл.
Нагадаємо, що російський Технопромекспорт планує офіційно запустити нові електростанції в Криму 18 березня під час можливого візиту президента РФ Володимира Путіна.
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