Росія запланувала на 18 березня запуск двох електростанцій у Криму

Російський Технопромекспорт планує офіційно запустити нові електростанції в Криму 18 березня під час можливого візиту президента РФ Володимира Путіна.

На відкритті Севастопольської станції планує бути присутнім Путін, який готує візит до Криму в річницю анексії півострова, повідомили джерела. "Губернатор на закритій нараді сказав, що Путін приїде 18 березня в Севастополь відкривати Балаклавську ТЕС", - розповіло джерело в парламенті Севастополя, інформує "Лівий берег".

Обидві станції будуть відкриті під час візиту Путіна, президент планує бути присутнім на відкритті однієї з них, сказало інше джерело.

Планується запуск другої черги станцій, які вийдуть на повну потужність, поінформувало джерело, знайоме з планами запуску.

Технопромекспорт відмовився від коментарів, Міненерго і Кремль поки що не відповіли на прохання про коментар.

Нагадаємо, що окупаційна влада Криму заявила, що група французьких політиків на чолі з екс-депутатом парламенту Франції Тьєррі Маріані прибуде 13 березня на півострів для участі в заходах, присвячених п'ятій річниці анексії.