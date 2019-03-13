У Криму анонсували прибуття французьких політиків на річницю анексії

Візит делегації депутатів парламенту Франції до Криму відбудеться з 13 до 16 березня

Окупаційна влада Криму заявила, що група французьких політиків на чолі з екс-депутатом парламенту Франції Тьєррі Маріані прибуде 13 березня на півострів для участі в заходах, присвячених п'ятій річниці анексії.

"Візит делегації депутатів парламенту Франції до Криму відбудеться з 13 до 16 березня. Політики візьмуть участь у заходах, приурочених до річниці возз'єднання Криму з Росією", – зазначили у підконтрольному Кремлю парламенті Криму, повідомляє "Крим.Реалії".

Під час візиту політики відвідають міжнародний дитячий центр "Артек", погуляють набережною Ялти, відвідають меморіал на Французькому військовому кладовищі в Севастополі. У програмі візиту також заплановані зустрічі з місцевими депутатами.

В Україні прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за ст. 332-1 за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму Маріані та іншими французькими парламентаріями в 2016 році.

У МЗС України зазначають, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні 2016 року звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.

Раніше, у Росії анонсували приїзд французького політика Марін Ле Пен і президента Сирії Башара Асада в окупований Крим. Їх названо почесними гостями економічного форуму в Ялті.