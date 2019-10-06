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"Справа Хізб ут-Тахрір": У Криму російські силовики затримали вісьмох кримських татар

Абдулаєву Теймур - 17 років, Ісмайлову Рустема - 13 років ув'язнення
Окупанти проситимуть засудити п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" на строки від 11 до 17 років позбавлення волі.
"Справа Хізб ут-Тахрір": У Криму російські силовики затримали вісьмох кримських татар Фото:Facebook

"Держзвинувачення попросило для фігурантів справи Хізб ут-Тахрір ("Сімферопольська група") терміни від 11 до 17 років позбавлення волі суворого режиму", - написав журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк у Facebook.

Наумлюк також перерахував обвинувачених у справі і терміни ув'язнення, про які їм буде клопотати обвинувачення:

  • Абдулаєву Теймур - 17 років
  • Ісмайлову Рустема - 13 років
  • Саледінову Айдеру - 12 років
  • Абдулаєву Узеира - 12 років

  • Джемаденову Емілю - 11 років

Нагадаємо, що російські силовики проводять обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали.

 

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10 06 2019 17:42
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