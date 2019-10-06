CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОкупанти проситимуть засудити п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" на строки від 11 до 17 років позбавлення волі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Справа Хізб ут-Тахрір": У Криму російські силовики затримали вісьмох кримських татар
Абдулаєву Теймур - 17 років, Ісмайлову Рустема - 13 років ув'язнення
Фото:Facebook
"Держзвинувачення попросило для фігурантів справи Хізб ут-Тахрір ("Сімферопольська група") терміни від 11 до 17 років позбавлення волі суворого режиму", - написав журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк у Facebook.
Наумлюк також перерахував обвинувачених у справі і терміни ув'язнення, про які їм буде клопотати обвинувачення:
- Абдулаєву Теймур - 17 років
- Ісмайлову Рустема - 13 років
- Саледінову Айдеру - 12 років
- Абдулаєву Узеира - 12 років
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Джемаденову Емілю - 11 років
Нагадаємо, що російські силовики проводять обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали.
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10 06 2019 17:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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