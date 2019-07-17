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Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для жителів усієї території Донбасу

В указі Путіна йдеться - прибрати в попередній його версії слова про "окремі райони" Донецької та Луганської областей
Президент РФ Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.
Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для жителів усієї території Донбасу Фото:Reuters

Відповідний документ опублікований на порталі правової інформації РФ, повідомляє "Громадське".

В указі Путіна йдеться - прибрати в попередній його версії слова про "окремі райони" Донецької та Луганської областей. Тобто тепер отримати російський паспорт у спрощеному порядку можуть ті особи, які були зареєстровані на будь-якій частині Донеччини та Луганщини станом на квітень 2014 року.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що президент України Володимир Зеленський відбув до Канади, де перебуватиме з візитом із 1 до 3 липня, повідомляє офіс голови держави.

Президент братиме участь у міжнародній конференції із підтримки реформ в Україні, що проходитиме у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо – Торонто.

Наприкінці травня надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив , що президента України Володимира Зеленського запросили до Канади 2 липня. Тоді Ващук казав, що Зеленського хочуть бачити на конференції з підтримки реформ в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на посаді президента вже побував з офіційними візитами у БрюсселіПарижі та Берліні.

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17 07 2019 18:46
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