Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для жителів усієї території Донбасу

В указі Путіна йдеться - прибрати в попередній його версії слова про "окремі райони" Донецької та Луганської областей

Президент РФ Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.

Відповідний документ опублікований на порталі правової інформації РФ, повідомляє "Громадське".

В указі Путіна йдеться - прибрати в попередній його версії слова про "окремі райони" Донецької та Луганської областей. Тобто тепер отримати російський паспорт у спрощеному порядку можуть ті особи, які були зареєстровані на будь-якій частині Донеччини та Луганщини станом на квітень 2014 року.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що президент України Володимир Зеленський відбув до Канади, де перебуватиме з візитом із 1 до 3 липня, повідомляє офіс голови держави.

Президент братиме участь у міжнародній конференції із підтримки реформ в Україні, що проходитиме у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо – Торонто.

Наприкінці травня надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив , що президента України Володимира Зеленського запросили до Канади 2 липня. Тоді Ващук казав, що Зеленського хочуть бачити на конференції з підтримки реформ в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на посаді президента вже побував з офіційними візитами у Брюсселі, Парижі та Берліні.