Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для жителів усієї території Донбасу
Відповідний документ опублікований на порталі правової інформації РФ, повідомляє "Громадське".
В указі Путіна йдеться - прибрати в попередній його версії слова про "окремі райони" Донецької та Луганської областей. Тобто тепер отримати російський паспорт у спрощеному порядку можуть ті особи, які були зареєстровані на будь-якій частині Донеччини та Луганщини станом на квітень 2014 року.
Нагадаємо, раніше була інформація про те, що президент України Володимир Зеленський відбув до Канади, де перебуватиме з візитом із 1 до 3 липня, повідомляє офіс голови держави.
Президент братиме участь у міжнародній конференції із підтримки реформ в Україні, що проходитиме у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо – Торонто.
Наприкінці травня надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив , що президента України Володимира Зеленського запросили до Канади 2 липня. Тоді Ващук казав, що Зеленського хочуть бачити на конференції з підтримки реформ в Україні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на посаді президента вже побував з офіційними візитами у Брюсселі, Парижі та Берліні.
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