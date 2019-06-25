На початку липня Зеленський відвідає Канаду з офіційним візитом, - Офіс Зеленський 1-3 липня перебуватиме у Канаді

Наприкінці травня надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив , що президента України Володимира Зеленського запросили до Канади 2 липня. Тоді Ващук казав, що Зеленського хочуть бачити на конференції з підтримки реформ в Україні.

Володимир Зеленський

"У Торонто глава держави візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні. Також заплановані зустрічі президента України з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту та представниками ділових кіл. Крім того, Володимир Зеленський проведе зустріч з українською громадою Канади", – інформує офіційне інтернет-представництво глави держави, йдеться в "Радіо Свобода". Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на посаді президента вже побував з офіційними візитами у Брюсселі, Парижі та Берліні. Читайте також: Росія не відпустить українських моряків

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