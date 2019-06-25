Росія не відпустить українських моряків

У Кремлі заявляють, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права

Про це сказав 25 червня, в день, коли закінчується термін виконання наказу трибуналу Росії відпустити полонених моряків, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Цей випадок не є підсудним для цієї судової інстанції. В цьому полягає позиція РФ, ви це знаєте", - цитують Пєскова "РИА Новости", йдеться в "УП".

"Звичайно, повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде ігноруватися позиція суду.

Він також заявив, що позиція Росії "була вельми однозначно викладена в цьому суді нашими представниками".

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що дуже хоче побачити, як прихильники повернення російської делегації в ПАРЄ відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полоненихукраїнських моряків.

"Нагадую, що саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права. З нетерпінням чекаємо, як задекларовані тези щодо верховенства права будуть втілені у реальне життя", – наголосив президент.

Нагадаємо, Україна має намір найближчим часом почати нову хвилю тиску на Росію для звільнення моряків, які потрапили в російський полон наприкінці листопада 2018 року.

Раніше, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили три українські військові кораблі в нейтральних водах Чорного моря. Екіпаж двох катерів і буксира (24 людини) доправили до Сімферополя, де підконтрольний Росії суд заарештував усіх українців. Наступного дня моряків перевезли до Москви, де вони й перебувають досі.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити всіх українських моряків, які були взяті в полон у листопаді 2018 року, і повернути три кораблі. Росія заявила, що не виконуватиме вимог Міжнародного трибуналу.

Того самого дня Московський суд розглянув апеляційні скарги військовополонених українських моряків і відхилив їх. Суд залишив усіх українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.

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