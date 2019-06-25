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Україна призупиняє участь у роботі ПАРЄ

Українська делегація спільно залишила сесійну залу і не братиме участь у подальших дебатах до кінця дня
Українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.
Україна призупиняє участь у роботі ПАРЄ Фото:Facebook

Це рішення вже ухвалене і буде оголошене ближчим часом, повідомляє "Європейська правда".

Після оскарження повноважень російської делегації та зупинки автоматичного призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ українська делегація спільно залишила сесійну залу і не братиме участь у подальших дебатах до кінця дня.

У середу українська делегація тимчасово повернеться до зали для участі в оскарженні повноважень російської делегації. Україна вимагатиме повністю позбавити росіян повноважень, а також права обіймати керівні посади у комітетах.

Також вже ухвалене рішення про те, що після оскарження повноважень російської делегації, незалежно від рішення, українці не повернуться до сесійної зали ПАРЄ.

Демарш української делегації ухвалений на знак протесту проти контроверсійного рішення ПАРЄ, ухваленого минулої ночі, яке суттєво звузило можливості накладання санкцій на делегацію РФ, а також на інші держави, що порушують принципи РЄ.

Очікується, що український парламент може також ухвалити спільне рішення щодо подальшої роботи у ПАРЄ.

Також під сумнівом є голосування українських депутатів на виборах генерального секретаря РЄ.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.

Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.

В українському МЗС назвали резолюцію ПАРЄ - неприпустимою поступкою Росії.

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25 06 2019 12:38
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