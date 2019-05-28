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Зеленський поїде із візитом у Брюссель, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня відвідати Брюссель
Очікується, що візит відбудеться 5 червня і стане першою офіційної закордонною поїздкою президента Зеленського.
Зеленський поїде із візитом у Брюссель, - ЗМІ

Запрошення Зеленському передали у вівторок на зустрічі з главою АП передали генеральний директор Директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон та виконавчий директор з питань Європи та Центральної Азії в Європейській службі зовнішньої дії Томас Майр-Гартінг, йдеться у  "Європейській правді".

Під час візиту Зеленський зустрінеться із керівниками ЄС, зокрема главою Європейської ради Дональдом Туском та президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, інформують у "Радіо Свобода".

Крім того, серед запланованих у Володимира Зеленського бесід – зустріч в штаб-квартирі НАТО із генеральний секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом і спільна за підсумками зустрічі прес-конференція.

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28 05 2019 18:36
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