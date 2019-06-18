Меркель стало зле під час зустрічі із Зеленським, - ВІДЕО
На опублікованому відео можна побачити, як Меркель сильно трясе під час виконання гімнів країн, здавалось, що вона ледве тримається на ногах, повідомляє DW.
Під час спілкування з журналістами Меркель припустила, що в неї було зневоднення. Вона запевнила, що зараз з нею вже все гаразд.
"З тих пір я випила щонайменше три стакани води. Очевидно, що саме це мені було потрібно. Зараз я почуваюсь добре", — сказала вона.
Натомість, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не допоміг канцлеру ФРН Ангелі Меркель, коли її стало погано.
"А що стосується Меркель ... Я стояв поруч з нею. І повірте, вона була в безпеці", - заявив Зеленський на прес-конференції за підсумками переговорів, інфрмує Bild.
Нагадаємо, під час зустрічі із Ангелою Меркель у Берліні Зеленський повідомив, що підготовка зустрічі лідерів "нормандської четвірки" розпочнеться у липні.
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