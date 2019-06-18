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Меркель стало зле під час зустрічі із Зеленським, - ВІДЕО

Канцлерці Німеччини Ангелі Меркель стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським
Утім згодом вона запевнила, що з нею вже все гаразд.
Меркель стало зле під час зустрічі із Зеленським, - ВІДЕО Фото: Bild

На опублікованому відео можна побачити, як Меркель сильно трясе під час виконання гімнів країн, здавалось, що вона ледве тримається на ногах, повідомляє DW.

Під час спілкування з журналістами Меркель припустила, що в неї було зневоднення. Вона запевнила, що зараз з нею вже все гаразд.

"З тих пір я випила щонайменше три стакани води. Очевидно, що саме це мені було потрібно. Зараз я почуваюсь добре", — сказала вона. 

Натомість, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не допоміг канцлеру ФРН Ангелі Меркель, коли її стало погано.

"А що стосується Меркель ... Я стояв поруч з нею. І повірте, вона була в безпеці", - заявив Зеленський на прес-конференції за підсумками переговорів, інфрмує Bild.

Нагадаємо, під час зустрічі із Ангелою Меркель у Берліні Зеленський повідомив, що підготовка зустрічі лідерів "нормандської четвірки" розпочнеться у липні.

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18 06 2019 17:16
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