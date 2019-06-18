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Зеленський повідомив, що підготовка зустрічі лідерів "нормандської четвірки" розпочнеться у липні

Підготовка до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії – почнеться у липні
Меркель у свою чергу зазначила, що готова підтримати всі зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі в рамках "нормандського формату".
Зеленський повідомив, що підготовка зустрічі лідерів "нормандської четвірки" розпочнеться у липні Фото: ТАСС / Петро Сівков

"Для мене найголовніше питання – припинення війни. Обговорювалися дати після парламентських виборів в Україні (заплановані на 21 липня, - ред.). Але я хочу, щоб ця зустріч відбулася терміново, тому перша робоча зустріч відбудеться в липні", - заявив президент України Володимир Зеленський у Берліні на спільній прес-конференції з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, йдеться в "УП".

За словами Меркель, зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться 12 липня.

"Ми готові, я, як і президент Макрон готова, і шукаємо якомога швидку можливість зустрітися", - сказала канцлерка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.

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18 06 2019 16:09
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