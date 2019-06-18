Зеленський повідомив, що підготовка зустрічі лідерів "нормандської четвірки" розпочнеться у липні Підготовка до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії – почнеться у липні

Меркель у свою чергу зазначила, що готова підтримати всі зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі в рамках "нормандського формату".

Фото: ТАСС / Петро Сівков

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