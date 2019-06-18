Зеленський повідомив, що підготовка зустрічі лідерів "нормандської четвірки" розпочнеться у липні
"Для мене найголовніше питання – припинення війни. Обговорювалися дати після парламентських виборів в Україні (заплановані на 21 липня, - ред.). Але я хочу, щоб ця зустріч відбулася терміново, тому перша робоча зустріч відбудеться в липні", - заявив президент України Володимир Зеленський у Берліні на спільній прес-конференції з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, йдеться в "УП".
За словами Меркель, зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться 12 липня.
"Ми готові, я, як і президент Макрон готова, і шукаємо якомога швидку можливість зустрітися", - сказала канцлерка.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.
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