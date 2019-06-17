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Зеленський проводить переговори з Макроном під час офіційного візиту у Парижі

Президент України Володимир Зеленський у Парижі проводить зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном
Зеленський прибув до Єлисейського палацу, де його зустріли із військовими почестями. На 17:30 запланована спільна прес-конференція президентів.
Зеленський проводить переговори з Макроном під час офіційного візиту у Парижі Фото: ТАСС / Петро Сівков

Очікується, що Зеленський також відвідає Сенат Франції і зустрінеться з представниками французького бізнесу, а ввечері понеділка вилетить до Німеччини для зустрічі з канцлером Ангелою Меркель, яка запланована на 18 червня, інформує "Європейська правда".

 

Нагадаємо, 17 червня Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.

 

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17 06 2019 17:29
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