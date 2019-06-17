ПОЛІТИКА НОВИНИЗеленський прибув до Єлисейського палацу, де його зустріли із військовими почестями. На 17:30 запланована спільна прес-конференція президентів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський проводить переговори з Макроном під час офіційного візиту у Парижі
Президент України Володимир Зеленський у Парижі проводить зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном
Фото: ТАСС / Петро Сівков
Очікується, що Зеленський також відвідає Сенат Франції і зустрінеться з представниками французького бізнесу, а ввечері понеділка вилетить до Німеччини для зустрічі з канцлером Ангелою Меркель, яка запланована на 18 червня, інформує "Європейська правда".
Нагадаємо, 17 червня Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.
Les honneurs militaires sont rendus au Président @ZelenskyyUa aux Invalides. pic.twitter.com/JGocVgHAYC— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 июня 2019 г.
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17 06 2019 17:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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