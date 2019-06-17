Зеленський проводить переговори з Макроном під час офіційного візиту у Парижі Президент України Володимир Зеленський у Парижі проводить зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном

Зеленський прибув до Єлисейського палацу, де його зустріли із військовими почестями. На 17:30 запланована спільна прес-конференція президентів.

Фото: ТАСС / Петро Сівков

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