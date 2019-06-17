Зеленський прибув з офіційним візитом до Парижа
Передбачається, що на території "Station F" Зеленський спілкуватиметься з українськими стартаперами, йдеться в "УП".
У другій половині 17 червня відбудеться офіційна церемонія зустрічі Зеленського з дружиною французькою стороною.
Близько 15:30 за місцевим часом у Єлисейському палаці заплановано зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського, о 16:30 заплановано спільну прес-конференцію президентів.
Очікується, що Зеленський також відвідає Сенат Франції, а ввечері понеділка вилетить до Німеччини для зустрічі з канцлером Ангелою Меркель, яка запланована на 18 червня.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський готовий посилювати двосторонні відносини із Францією.
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