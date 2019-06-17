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Зеленський прибув з офіційним візитом до Парижа

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом
Відповідно до програми візиту, після прибуття глава держави відвідає найбільший у світі кампус стартапів "Station F", відкритий президентом Франції у червні 2017 року.
Зеленський прибув з офіційним візитом до Парижа Фото: Twitter Isabelle Dumont

Передбачається, що на території "Station F" Зеленський спілкуватиметься з українськими стартаперами, йдеться в "УП".

У другій половині 17 червня відбудеться офіційна церемонія зустрічі Зеленського з дружиною французькою стороною.

Близько 15:30 за місцевим часом у Єлисейському палаці заплановано зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського, о 16:30 заплановано спільну прес-конференцію президентів.

Очікується, що Зеленський також відвідає Сенат Франції, а ввечері понеділка вилетить до Німеччини для зустрічі з канцлером Ангелою Меркель, яка запланована на 18 червня.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський готовий посилювати двосторонні відносини із Францією.

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17 06 2019 12:35
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