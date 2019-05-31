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Міністр закордонних справ Франції приїде до Чорнобиля

"Я їду туди, аби на власні очі побачити стан реалізації проекту з реабілітації та убезпечення об’єкту Чорнобильської АЕС"
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан планує у суботу, 1 червня відвідати Чорнобиль.
Міністр закордонних справ Франції приїде до Чорнобиля Фото: twitter.com/evansovich

"Завтра я буду відвідувати Чорнобиль. Як мені видається, вже давно представник іноземного уряду не відвідував це місто і цю зону. Я їду туди, аби на власні очі побачити стан реалізації проекту з реабілітації та убезпечення об’єкту Чорнобильської АЕС. Як відомо, роботу над ним проводить консорціум у складі провідних французьких компаній. Але водночас я вбачаю символізм, спрямований у майбутнє, щодо реалізації тих проектів, які ми сьогодні розглядаємо для Чорнобиля", - сказав міністр закордонних справ Франції, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, ці проекти стосуються сфери сонячної енергії. При цьому він припустив, що їх впровадження позитивно позначиться на подальшій українсько-французькій співпраці.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський готовий посилювати двосторонні відносини із Францією.

 

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31 05 2019 21:22
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