Хомчак назвав важливу проблему Збройних сил
"Проблема, яку я бачу - проблема стосунків у військових колективах. Ми збирали заступників командирів з морально-психологічного забезпечення, тих, які мають знати усі проблеми, якими живуть їхні підлеглі. Я на сьогодні розумію, що тут є якісь недопрацювання", - заявив головнокомандувач ЗСУ в інтерв'ю "Донбас.Реалії".
"Коли солдат має проблему чи бачить її, чи порушення і йде не до свого командира, щоб повідомити про це, а телефонує волонтерам чи ще комусь, і щоб її вирішити, треба "зайти наверх", щоб "зверху" вирішити її ... Я так розумію, що в колективі при цьому - нездорові стосунки", - зазначив Хомчак.
За його словами, це свідчить про байдуже ставлення начальників до підлеглих.
"Це потрібно змінити", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, Штаб Операції об'єднаних сил на Донбасі спростував повідомлення про те, що Добровольчий український корпус і Збройні сили нібито зайшли в Донецьк. У свою чергу штаб ООС вважає, що Україну хочуть дискредитувати напередодні поїздки Зеленського в Париж і Берлін.
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