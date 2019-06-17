Хомчак назвав важливу проблему Збройних сил

Коментуючи масові звільнення військових з лав ЗСУ, Хомчак зазначив: "Я так розумію, що від добра не йдуть, значить є проблема".

"Проблема, яку я бачу - проблема стосунків у військових колективах. Ми збирали заступників командирів з морально-психологічного забезпечення, тих, які мають знати усі проблеми, якими живуть їхні підлеглі. Я на сьогодні розумію, що тут є якісь недопрацювання", - заявив головнокомандувач ЗСУ в інтерв'ю "Донбас.Реалії".

"Коли солдат має проблему чи бачить її, чи порушення і йде не до свого командира, щоб повідомити про це, а телефонує волонтерам чи ще комусь, і щоб її вирішити, треба "зайти наверх", щоб "зверху" вирішити її ... Я так розумію, що в колективі при цьому - нездорові стосунки", - зазначив Хомчак.

За його словами, це свідчить про байдуже ставлення начальників до підлеглих.

"Це потрібно змінити", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Штаб Операції об'єднаних сил на Донбасі спростував повідомлення про те, що Добровольчий український корпус і Збройні сили нібито зайшли в Донецьк. У свою чергу штаб ООС вважає, що Україну хочуть дискредитувати напередодні поїздки Зеленського в Париж і Берлін.

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