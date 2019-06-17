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Командування ООС спростувало фейки про те, що ЗСУ зайшли в Донецьк

Штаб ООС вважає, що Україну хочуть дискредитувати напередодні поїздки Зеленського в Париж і Берлін
Штаб Операції об'єднаних сил на Донбасі спростував повідомлення про те, що Добровольчий український корпус і Збройні сили нібито зайшли в Донецьк.
Командування ООС спростувало фейки про те, що ЗСУ зайшли в Донецьк Фото: facebook.com/generalpoltorak

"У мережі Інтернет поширюється інформація про нібито заняття позицій підрозділом ДУК ПС і військовослужбовцями окремої механізованої бригади імені Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька ... Ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в Facebook прес-центру ООС.

На думку військових, цей вкидання спрямований на дискредитацію української армії і перших осіб держави на тлі майбутнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську і зарубіжних візитів президента Володимира Зеленського, які заплановані на цей тиждень.

"Командування операції Об'єднаних сил повідомляє, що воїни окремої механізованої бригади імені Короля Данила надійно утримують позиції на певних ділянках відповідальності, виконують бойові завдання в рамках чинного законодавства України та норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 16 червня на Донбасі сталося 30 обстрілів, поранені двоє військових.

12 червня командування ООС повідомило, що "близько місяця тому" військові окремої механізованої бригади ім. Короля Данила впритул наблизилися до Донецька в районі Мар'їнки.

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17 06 2019 11:42
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