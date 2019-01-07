Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський поїхав до Канади з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський відбув до Канади, де перебуватиме з візитом із 1 до 3 липня, повідомляє офіс голови держави
Президент братиме участь у міжнародній конференції із підтримки реформ в Україні, що проходитиме у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо – Торонто.
Зеленський поїхав до Канади з офіційним візитом Фото: president.gov.ua

Під час візиту президент України проведе зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл, йдеться в повідомленні.

Також Володимир Зеленський зустрінеться з українською громадою Канади.

На конференцію в Торонто з’їдуться понад 300 учасників, зокрема міністри закордонних справ, голови міжнародних інституцій і громадські активісти.

За повідомленням офісу канадського прем’єра, Трюдо і Зеленський обговорять «реформи України на шляху до євроатлантичної інтеграції, безпекову ситуацію в регіоні, а також подальше поглиблення торговельних відносин».

Наприкінці травня надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив , що президента України Володимира Зеленського запросили до Канади 2 липня. Тоді Ващук казав, що Зеленського хочуть бачити на конференції з підтримки реформ в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на посаді президента вже побував з офіційними візитами у БрюсселіПарижі та Берліні.

Читайте також: Лідери Європейського союзу не змогли визначитися із головним кандидатом у президенти Єврокомісії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2019 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.