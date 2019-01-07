Зеленський поїхав до Канади з офіційним візитом
Під час візиту президент України проведе зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл, йдеться в повідомленні.
Також Володимир Зеленський зустрінеться з українською громадою Канади.
На конференцію в Торонто з’їдуться понад 300 учасників, зокрема міністри закордонних справ, голови міжнародних інституцій і громадські активісти.
За повідомленням офісу канадського прем’єра, Трюдо і Зеленський обговорять «реформи України на шляху до євроатлантичної інтеграції, безпекову ситуацію в регіоні, а також подальше поглиблення торговельних відносин».
Наприкінці травня надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив , що президента України Володимира Зеленського запросили до Канади 2 липня. Тоді Ващук казав, що Зеленського хочуть бачити на конференції з підтримки реформ в Україні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на посаді президента вже побував з офіційними візитами у Брюсселі, Парижі та Берліні.
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