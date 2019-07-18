Безсмертний підтвердив підготовку обміну полоненими за формулою "208 на 69"
"Головне - досягнуто домовленості про початок процедури щодо обміну військовополоненими, незаконно утримуваними, засудженими особами в співвідношенні 208 на 69. Українська сторона була готова вчора почати цю процедуру, це підтримали навіть представники з ОРДО і ОРЛО, але виступив проти Кремль, представник Росії", - сказав він, повідомляє LB.ua.
69 українських громадян повинні відпустити бойовики, в обмін вони отримають 208 осіб.
Тому було досягнуто домовленості почати процедуру "правового очищення", необхідну для звільнення. Стосовно окремих осіб на неї необхідно декілька днів, щодо інших - декілька місяців.
Додамо, що Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися омбудсмени України та Росії.
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