НОВИНИВідомий на весь світ годинник Біг-Бен, який розташований у британській столиці Лондоні, з наступного року знову щогодини буде дзвонити після реставрації вежі Єлизавети, що повинна завершитися наступного року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біг-Бен знову дзвонитиме після п’ятирічної перерви
Вартість проєкту з реставрації вежі вже коштує щонайменше 80 мільйонів фунтів стерлінгів
Фото: dt.ua
Востаннє дзвони знаменитого годинника пробили полудень у понеділок, 21 серпня 2017 року. Годинник мовчатиме, доки не буде завершено реставрацію вежі Єлизавети, на якій він прикріплений, повідомляє BBC.
Очікується, що на початку наступного року Біг-Бен знову дзвонитиме кожної години.
Зазначається, що вартість проєкту з реставрації вежі вже коштує щонайменше 80 мільйонів фунтів стерлінгів.
Вперше 13,7-тонний "Великий дзвін" прозвучав у 1859 році. Попри те, що відтоді вже були періоди, коли Біг-Бен не дзвонив, через поточну реставрацію він змушений "мовчати" найтриваліший період за всю свою історію.
Біг-Бен - популярна туристична назва годинникової вежі Вестмінстерського палацу в Лондоні. Офіційна назва вежі з 2012 року - Вежа Єлизавети.
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