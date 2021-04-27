Біг-Бен знову дзвонитиме після п’ятирічної перерви Вартість проєкту з реставрації вежі вже коштує щонайменше 80 мільйонів фунтів стерлінгів

Відомий на весь світ годинник Біг-Бен, який розташований у британській столиці Лондоні, з наступного року знову щогодини буде дзвонити після реставрації вежі Єлизавети, що повинна завершитися наступного року.

Фото: dt.ua

Востаннє дзвони знаменитого годинника пробили полудень у понеділок, 21 серпня 2017 року. Годинник мовчатиме, доки не буде завершено реставрацію вежі Єлизавети, на якій він прикріплений, повідомляє BBC. Очікується, що на початку наступного року Біг-Бен знову дзвонитиме кожної години. Зазначається, що вартість проєкту з реставрації вежі вже коштує щонайменше 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Вперше 13,7-тонний "Великий дзвін" прозвучав у 1859 році. Попри те, що відтоді вже були періоди, коли Біг-Бен не дзвонив, через поточну реставрацію він змушений "мовчати" найтриваліший період за всю свою історію. Біг-Бен - популярна туристична назва годинникової вежі Вестмінстерського палацу в Лондоні. Офіційна назва вежі з 2012 року - Вежа Єлизавети. Читайте також: Лондон виділив £6 мільярдів на підтримку культури у період пандемії

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