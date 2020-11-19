Лондон виділив £6 мільярдів на підтримку культури у період пандемії - міністр

Коронакриза значно вплинула на сферу культури та ЗМІ у Великій Британії

Лондон намагається підтримати культуру, зокрема розробляючи інвестиційний пакет підтримки на суму 6 млрд фунтів стерлінгів.

Премія в категорії "Люди і культура - одиничні фото" - Мануель Лібродо (Філіппіни). Чернець у монастирі Маха Аунгмуе Бонзан в Мандалай (Бірма / М'янма)

Про це під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна" заявив член парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, державний міністр медіа та даних у DCMS (Департамент цифрових технологій, культури, медіа та спорту) Джон Віттінгдейл, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Зараз ми думаємо, як підтримати сектор медіа. Ми витрачаємо багато коштів на рекламу, аби розказати людям про ті заходи, які плануємо. Тобто, займаємося освітньою діяльністю", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що культурні установи залежні від глядачів, які через пандемію COVID-19 не можуть їх відвідувати. Оскільки ці заклади не працюють, то уряд Великої Британії намагається їх підтримати. За його словами, влада розробила інвестиційний пакет для підтримки цієї сфери на суму 6 млрд фунтів стерлінгів.

"Ця сума дозволяє організаціям та компаніям протриматися на плаву", - зауважив міністр.

За його словами, в пріоритеті - знову повернути людей до відвідування культурних заходів у театрах, музеях після коронакризи.

Віттінгдейл зауважив, що зараз поки ще складно сказати, коли ситуація у культурній індустрії повернеться до передкарантинного стану. "Можливо, нинішня ситуація триватиме до червня-липня наступного року, адже розпочалася друга хвиля", - припустив міністр.

Він зауважив, що ситуація точно не зміниться до моменту початку вакцинації населення.

Міністр додав, що Лондон розробив пакет підтримки для спортивних організацій - уряд намагається заохочувати глядачів до онлайн-подій, перегляду трансляцій матчів тощо.

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