Білл Гейтс анонсував нову програму розвитку "зелених" технологій

"Я працюю з партнерами над новою програмою, яку ми називаємо каталізатором енергетичного прориву", - зазначив Гейтс

Засновник компанії Microsoft і відомий філантроп Білл Гейтс започаткував масштабну програму щодо залучення коштів з усього світу для розвитку екологічно чистих технологій та зменшення негативного впливу на глобальний клімат.

Про це він заявив у п’ятницю на Саміті лідерів з питань екології, організованого адміністрацією США, повідомляє власний кореспондент "Укрінформу".

"Я працюю з партнерами над новою програмою, яку ми називаємо каталізатором енергетичного прориву. Вона збиратиме кошти від урядів, філантропів та компаній, щоби здійснити великі капіталовкладення, необхідні для зменшення вартості нових перспективних технологій",- зазначив Гейтс.

Він зауважив, що майже всі доступні технології з "нульовим викидом" дорожчі від своїх аналогів, які працюють на викопному паливі. Тож ініційована програма створюватиме умови для того, щоби "зелена продукція" була конкурентоспроможною. Це також сприятиме створенню великої кількості робочих місць та привнесення чистих технологій у життя людства.

Але, зауважив Гейтс, мають підключитися національні уряди й великі корпорації, щоби зробити три важливі речі. По-перше, йдеться про розробку й випробування проривних технологій. По-друге, потрібно залучити енергетичні ринки для фінансування та залучення "зелених" інновацій, щоби вирівняти поле для конкуренції. По-третє, уряди та корпорації мають провадити політику, яка зробить цей процес більш швидким і дешевим.

"Для досягнення поставлених цілей потрібне міжнародне співробітництв", - підкреслив Гейтс.

Нагадаємо, що мільярдер і генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив про 100 мільйонів доларів призового фонду винахіднику, який знайде спосіб боротьби із глобальним потеплінням і дасть можливість економічно вигідно перетворювати вуглекислий газ на паливо.