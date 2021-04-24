Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Білл Гейтс анонсував нову програму розвитку "зелених" технологій

"Я працюю з партнерами над новою програмою, яку ми називаємо каталізатором енергетичного прориву", - зазначив Гейтс
Засновник компанії Microsoft і відомий філантроп Білл Гейтс започаткував масштабну програму щодо залучення коштів з усього світу для розвитку екологічно чистих технологій та зменшення негативного впливу на глобальний клімат.
Білл Гейтс анонсував нову програму розвитку "зелених" технологій Фото: WordPress

Про це він заявив у п’ятницю на Саміті лідерів з питань екології, організованого адміністрацією США, повідомляє власний кореспондент "Укрінформу".

"Я працюю з партнерами над новою програмою, яку ми називаємо каталізатором енергетичного прориву. Вона збиратиме кошти від урядів, філантропів та компаній, щоби здійснити великі капіталовкладення, необхідні для зменшення вартості нових перспективних технологій",- зазначив Гейтс.

Він зауважив, що майже всі доступні технології з "нульовим викидом" дорожчі від своїх аналогів, які працюють на викопному паливі. Тож ініційована програма створюватиме умови для того, щоби "зелена продукція" була конкурентоспроможною. Це також сприятиме створенню великої кількості робочих місць та привнесення чистих технологій у життя людства.

Але, зауважив Гейтс, мають підключитися національні уряди й великі корпорації, щоби зробити три важливі речі. По-перше, йдеться про розробку й випробування проривних технологій. По-друге, потрібно залучити енергетичні ринки для фінансування та залучення "зелених" інновацій, щоби вирівняти поле для конкуренції. По-третє, уряди та корпорації мають провадити політику, яка зробить цей процес більш швидким і дешевим.

"Для досягнення поставлених цілей потрібне міжнародне співробітництв", - підкреслив Гейтс.

Нагадаємо, що мільярдер і генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив про 100 мільйонів доларів призового фонду винахіднику, який знайде спосіб боротьби із глобальним потеплінням і дасть можливість економічно вигідно перетворювати вуглекислий газ на паливо.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2021 12:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.