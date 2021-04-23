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Маск пообіцяв 100 мільйонів доларів винахіднику, який "приборкає" глобальне потепління

Оголошений приз називають "найбільшим заохочувальним в історії"
Мільярдер і генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив про 100 мільйонів доларів призового фонду винахіднику, який знайде спосіб боротьби із глобальним потеплінням і дасть можливість економічно вигідно перетворювати вуглекислий газ на паливо.
Маск пообіцяв 100 мільйонів доларів винахіднику, який "приборкає" глобальне потепління Фото: Getty Images

"Зараз у нас лише одна планета. Навіть якщо існує 0,1% шансу на катастрофу - навіщо ризикувати?", - розповів Ілон Маск в інтерв'ю Reuters, зазначає "Економічна правда".

"Я відкритий і для збільшення розміру призу з часом".

Підприємець-мільярд Маск у четвер запропонував винахідникам 100 мільйонів доларів призових грошей на розробку способів боротьби із глобальним потеплінням шляхом викачування вуглекислого газу з атмосфери або океану.

Технологія викачування вуглецю може мати вирішальне значення для досягнення рівня нульових викидів до 2050 року.

Конкурс триватиме чотири роки до Дня Землі 2025 року.

Оголошений приз називають "найбільшим заохочувальним в історії".

Нагадаємо, що американський підприємець Ілон Маск та некомерційна організація Xprize оголосили подробиці конкурсу, в рамках якого він пожертвує $100 мільйонів тому, хто винайде кращу технологію вловлювання вуглекислого газу.

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23 04 2021 12:31
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