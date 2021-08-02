Найкраща технологія проти змін клімату: подробиці конкурсу зі $100 мільйонами від Маска
Прийом заявок на конкурс почнеться в День Землі 22 квітня, повідомляє "Укрінформ". Призові місця визначать в цей же день у 2025 році.
Грошову нагороду буде розподілено між 15 призерами. Усі винахідники отримають по мільйону доларів на витрати, а троє переможців - по $50 млн, $20 млн і $10 млн відповідно.
Також буде створено 25 студентських стипендій по $250 тис. доларів кожна.
Щоб претендувати на перемогу, винаходи повинні мати можливість вилучати щонайменше 1 тонну вуглецю на день і бути життєздатними у масштабованій перевіреній моделі на момент презентації, а в перспективі вилучати вуглець гігатоннами.
Під вловлюванням і зберіганням вуглецю мається на увазі процес, що включає відділення вуглекислого газу (СО2) від промислових і енергетичних джерел та довгострокову ізоляцію від атмосфери. Метою цього процесу є боротьба з глобальним потеплінням і забрудненням навколишнього середовища.
Нагадаємо, що у січні американський підприємець пообіцяв $100 мільйонів за винахід найкращої технології проти змін клімату
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