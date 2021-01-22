ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканський підприємець Ілон Маск, засновник компаній Tesla і SpaceХ, пожертвує $100 мільйонів тому, хто винайде кращу технологію вловлювання вуглекислого газу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск обіцяє $100 мільйонів за винахід найкращої технології проти змін клімату
Він пообіцяв розкрити подробиці пропозиції наступного тижня
Фото: БелТА
"Я жертвую $100 млн на приз за кращу технологію вловлювання вуглекислого газу", - повідомив Маск, пише "Укрінформ".
Він пообіцяв розкрити подробиці пропозиції наступного тижня.
Під вловлюванням і зберіганням вуглецю мається на увазі процес, що включає відділення вуглекислого газу (СО2) від промислових і енергетичних джерел і довгострокову ізоляцію від атмосфери. Метою цього процесу є боротьба з глобальним потеплінням і забрудненням навколишнього середовища.
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