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Маск обіцяє $100 мільйонів за винахід найкращої технології проти змін клімату

Він пообіцяв розкрити подробиці пропозиції наступного тижня
Американський підприємець Ілон Маск, засновник компаній Tesla і SpaceХ, пожертвує $100 мільйонів тому, хто винайде кращу технологію вловлювання вуглекислого газу.
Маск обіцяє $100 мільйонів за винахід найкращої технології проти змін клімату Фото: БелТА

"Я жертвую $100 млн на приз за кращу технологію вловлювання вуглекислого газу", - повідомив Маск, пише "Укрінформ".

Він пообіцяв розкрити подробиці пропозиції наступного тижня.

Під вловлюванням і зберіганням вуглецю мається на увазі процес, що включає відділення вуглекислого газу (СО2) від промислових і енергетичних джерел і довгострокову ізоляцію від атмосфери. Метою цього процесу є боротьба з глобальним потеплінням і забрудненням навколишнього середовища.

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22 01 2021 17:21
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