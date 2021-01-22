Маск обіцяє $100 мільйонів за винахід найкращої технології проти змін клімату Він пообіцяв розкрити подробиці пропозиції наступного тижня

Американський підприємець Ілон Маск, засновник компаній Tesla і SpaceХ, пожертвує $100 мільйонів тому, хто винайде кращу технологію вловлювання вуглекислого газу.

Фото: БелТА

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