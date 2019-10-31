CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗасновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск пожертвував мільйон доларів на висадку дерев. Таким чином він підтримав екологічну компанію #TeamTrees.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск пожертвував мільйон доларів на висадку дерев
За правилами кампанії, посадка одного дерева коштує $1 долар, тобто Макс проспонсорував посадку мільйона дерев
Фото: reuters.com
Маск відповів на твіт блогера MrBeast, ініціатора кампанії з висадки дерев, та попросив роз’яснити йому суть TeamTrees, повідомляє "Громадське". У коментарях Маску все пояснили й він написав: "Добре, звучить законно. Пожертвую $1 мільйон", - та змінив своє ім'я в Twitter на Treelon (Tree - дерево з англ.)
За правилами кампанії, посадка одного дерева коштує $1 долар, тобто Макс проспонсорував посадку мільйона дерев.
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