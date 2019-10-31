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Маск пожертвував мільйон доларів на висадку дерев

За правилами кампанії, посадка одного дерева коштує $1 долар, тобто Макс проспонсорував посадку мільйона дерев
Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск пожертвував мільйон доларів на висадку дерев. Таким чином він підтримав екологічну компанію #TeamTrees.
Маск пожертвував мільйон доларів на висадку дерев Фото: reuters.com

Маск відповів на твіт блогера MrBeast, ініціатора кампанії з висадки дерев, та попросив роз’яснити йому суть TeamTrees, повідомляє "Громадське". У коментарях Маску все пояснили й він написав: "Добре, звучить законно. Пожертвую $1 мільйон", - та змінив своє ім'я в Twitter на Treelon (Tree - дерево з англ.)

За правилами кампанії, посадка одного дерева коштує $1 долар, тобто Макс проспонсорував посадку мільйона дерев. 

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31 10 2019 11:45
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