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Білл Гейтс очолив список найбагатших людей світу, обійшовши засновника Amazon Безоса

Статки Гейтса збільшилися цього року на $19,5 млрд на тлі зростання акцій Microsoft на 48%
Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, статки Гейтса сягають $110 млрд, тоді як у розпорядженні Безоса $109 млрд.
Білл Гейтс очолив список найбагатших людей світу, обійшовши засновника Amazon Безоса Фото: article.wn.com

Засновник Microsoft Білл Гейтс вийшов на перше місце в щорічно оновлюваному рейтингу найзаможніших людей світу, обійшовши голову Amazon.com Джефа Безоса, який раніше очолював цей список, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, статки Гейтса сягають $110 млрд, тоді як у розпорядженні Безоса $109 млрд.

Статки Гейтса збільшилися цього року на $19,5 млрд на тлі зростання акцій Microsoft на 48%. Папери Microsoft зросли в ціні на 4% з кінця жовтня, коли компанія отримала 10-річний контракт на суму $10 млрд на створення хмарної інфраструктури зберігання даних для міністерства оборони США.

Безос втратив частину статків унаслідок розлучення, що завершилося влітку цього року. Його колишня дружина - Маккензі Безос - посіла 24-те місце в рейтингу Bloomberg Billionaires зі статками в $35 млрд. Водночас статки Безоса зменшилися на $16,2 млрд.

Третє місце в списку Bloomberg Billionaires цього року посів французький магнат Бернар Арно ($103 млрд), що очолює групу LVMH, четверте - відомий інвестор Воррен Баффетт ($86,6 млрд), п'яте, - голова Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).

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18 11 2019 10:54
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