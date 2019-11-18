Білл Гейтс очолив список найбагатших людей світу, обійшовши засновника Amazon Безоса
Засновник Microsoft Білл Гейтс вийшов на перше місце в щорічно оновлюваному рейтингу найзаможніших людей світу, обійшовши голову Amazon.com Джефа Безоса, який раніше очолював цей список, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, статки Гейтса сягають $110 млрд, тоді як у розпорядженні Безоса $109 млрд.
Статки Гейтса збільшилися цього року на $19,5 млрд на тлі зростання акцій Microsoft на 48%. Папери Microsoft зросли в ціні на 4% з кінця жовтня, коли компанія отримала 10-річний контракт на суму $10 млрд на створення хмарної інфраструктури зберігання даних для міністерства оборони США.
Безос втратив частину статків унаслідок розлучення, що завершилося влітку цього року. Його колишня дружина - Маккензі Безос - посіла 24-те місце в рейтингу Bloomberg Billionaires зі статками в $35 млрд. Водночас статки Безоса зменшилися на $16,2 млрд.
Третє місце в списку Bloomberg Billionaires цього року посів французький магнат Бернар Арно ($103 млрд), що очолює групу LVMH, четверте - відомий інвестор Воррен Баффетт ($86,6 млрд), п'яте, - голова Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків